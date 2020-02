Extreme Wetterlagen : Starkregen: Rees zieht Konsequenzen

Im Sommer 2016 rollte eine Regenwalze über den Niederrhein. „Land unter“ hieß es unter anderem in Haffen und Mehr. Foto: Feuerwehr

Haffen/Rees Die Stadt Rees hat untersuchen lassen, inwieweit die Ortsteile bei extremen Regenfällen gefährdet sind. Die Studie wird am Donnerstag vorgestellt. Sie soll künftig auch als Grundlage für die Bauleitplanung dienen.

Den 1. Juni 2016 haben viele in Haffen und Mehr bis heute nicht vergessen. Schon drei Wochen zuvor hatte es immer wieder ergiebig geregnet. Doch an diesem Tag setzte ein Platzregen ein, wie er hierzulande bislang selten zu erleben war. Eine regelrechte Regenwalze rollte vom Süden des Kreisgebiets über Rees hinweg, vor allem die Ortsteile Haffen und Mehr waren davon betroffen, aber auch in Anholt war „Land unter“. Als in der Nacht der Himmel seine Schleusen wieder öffnete, wurde es kritisch: In etlichen Häusern drückte sich das Grundwasser von unten in die Keller. Die Feuerwehr war im Dauereinsatz.

Regenfälle wie diesen vom Juni 2016 werden als „Starkregenereignis“ bezeichnet. Klimaexperten gehen davon aus, dass sich solche extremen Wetterlagen auch in Europa immer mehr häufen werden. Das Problem: Sie sind so gut wie nicht vorhersagbar, es gibt keine Möglichkeiten zur Frühwarnung. Die Regenfälle treten kurzfristig und oft sehr heftig auf kleinstem Raum auf und haben dementsprechend meist große Schäden zur Folge.

Info Auch der Deichverband ist beteiligt Termin Der Bauausschuss tagt am Donnerstag, 6. Februar, um 17 Uhr im Sitzungsaal des Rathauses (zweite Etage). Das Thema „Starkregen“ ist erster Punkt der Tagesordnung. Erkenntnisse kombinieren Im Anschluss an die Sitzung werden die Ergebnisse der Überflutungsprüfung dem Deichverband Bislich-Landesgrenze vorgestellt, um sie mit Erkenntnissen des Verbandes zu vergleichen und gegebenenfalls zu kombinieren.

Weil nicht zuletzt durch die Starkregenereignisse in Haffen und Mehr deutlich wurde, dass sich die Risiken für Sturzfluten in bebauten Gebieten immer weiter erhöhen, hat die Stadt Rees schon im Jahr 2017 erstmals Experten mit einer Überflutungsprüfung beauftragt, mit der mögliche Gefährdungsbereiche, Ursachen, Risiken und Schadenspotenziale untersucht werden sollten. Die Studie, die mittels einer Computersimulation Wasserstände und Fließgeschwindigkeiten für konkrete Niederschlagsbelastungen (20-, 50- und 100-jährlicher Regen) berechnet und die Wechselwirkungen mit dem Kanalnetz oder Gewässern werden berücksichtigt, wurde im vergangenen Jahr aktualisiert und verfeinert . Mit ihr sollen aussagekräftige Ergebnisse erzielt werden, die am morgigen Donnerstag im Bauausschuss vorgestellt werden.

Dabei wurden anfangs zunächst nur die Ortsteile Rees, Esserden, Haffen, Mehr und Haldern betrachtet. Für die Ortsteile Bienen und Millingen lagen bei der ersten Grobsimulation keine Anhaltspunkte auf gefährdete Bereiche vor. Sie werden allerdings im Rahmen der Aktualisierung des Generalentwässerungsplanes weiter untersucht, so dass auch hier in Kürze hier Ergebnisse zum Überflutungsrisiko vorliegen.

Die Reeser Stadtverwaltung will aus den Untersuchungen Konsequenzen ziehen: So sollen künftig etwa bei neuen Erschließungsgebieten die Ergebnisse der Überflutungsprüfung zu Grunde gelegt werden, um mögliche Fließwege und Retentionsräume des Wassers schon bei der Bauleitplanung zu berücksichtigen. Für öffentliche Gebäude werden Steckbriefe entwickelt, in denen sämtliche, wichtige Informationen erfasst werden (Kellerlichtschächte, elektrische Anlagen etc.), die bei einem Starkregenereignis von Nutzen sein sollen.

Zudem plant die Stadt, sämtliche Ergebnisse auf ihrer Homepage zu veröffentlichen, damit sich alle Reeser über die Situation ihres Grundstückes informieren können. Weitergehende Broschüren und Informationsmaterialien werden verlinkt, so dass Lösungsvorschläge für die notwendige Eigenvorsorge direkt abrufbar sind.

Hinweise, die viele in Haffen oder Mehr gerne schon vor vier Jahren gehabt hätten. So etwa wie Familie Heweling am Kornblumenweg, die damals mit den durch den Keller ins Haus drängenden Wassermassen kämpfen musste.

Mittlerweile lässt sich nur noch an einigen Rändern an den Wänden erkennen, dass über Wochen hinweg über 60 Kubikmeter immer wieder nachlaufendes Wasser aus dem Keller gepumpt werden musste. „Wir sind damals mit einem blauen Auge davon gekommen. Andere hat es schlimmer erwischt.“, sagt Regina Heweling. Die Versicherung habe den Schaden zwar bezahlt, die Police dann aber gekündigt. Vieles hat die Familie in eigener Arbeit wieder herrichten müssen. Und eine Konsequenz gezogen: „Auf dem Boden steht im Keller nichts mehr von Wert. Das ist alles in Wandregalen untergebracht.“