Interview mit Christoph Gerwers : Fürs Reeser Rathaus soll 3G kommen

REES In Rees sind in den zurückliegenden Tagen die Coronazahlen deutlich angestiegen. Zudem gibt es jetzt auch mehrere Verdachtsfälle auf die neue, hochansteckende Omikron-Variante. Die RP sprach darüber mit Bürgermeister Christoph Gerwers.

Kaum hat man von der neuen Omikron-Variante gehört, sind auch schon die ersten Verdachtsfälle in Rees aufgetaucht. Hat Sie das überrascht, wie schnell dieses Problem vor der eigenen Hustür wiederzufinden war?

GERWERS Ich hatte das befürchtet, weil ich wusste, dass es Reeser gab, die sich in Südafrika aufgehalten haben. Zum Zeitpunkt ihrer Reise konnten sie allerdings noch nichts von der neuen Variante ahnen. Das sind nun mal leider die Folgen der Globalisierung, die auch vor Rees nicht Halt machen. Momentan reden wir nur über Verdachtsfälle, aber es sieht sehr danach aus, als ob sie sich bestätigten.

In der vergangenen Woche haben Sie den Reeser Weihnachtsmarkt abgesagt. Da haben Sie dann wohl alles richtig gemacht.

GERWERS Die Omikron-Variante war nicht der Grund dafür, sondern die allgemeinen Corona-Infektionszahlen, die bei uns durch die Decke schießen. Allein am Wochenende gab es 27 neue Fälle, gestern zwölf, heute schon wieder 13. Das sind so viele wie nie zuvor. Und in der vergangenen Woche gab es auch keine Anzeichen dafür, dass die Zahlen wieder sinken, zumal es zumal es von Bundes- und Landesseite keine Bremse gab. Wir haben den Anspruch, dass bei unseren Veranstaltungen die Menschen auch wieder gesund nach Hause kommen. Deshalb haben wir das Weihnachtspädje absagen müssen, obwohl uns das sehr schwer gefallen ist.