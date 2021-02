Vom 30. April bis 16. Mai : Kultur-Angebot im Autokino-Format geplant

Stimmt die Politik zu, gibt es in Rees von 30. April bis 16. Mai Kultur satt auf dem Festplatz der Feldmarker Schützen. 94 Autos können dann über UKW das Programm empfangen.

(RP) Die Kölsch-Band Cat Ballou könnte den Auftakt in die Reeser Kulturwochen 2021 geben und zugleich ein Angebot schaffen, um stimmungsvoll in den Wonnemonat Mai zu kommen. Wenn es nach den Vorstellungen der Stadtverwaltung geht, sollen vom 30. April bis zum 16. Mai auf dem Festplatz der Feldmarker Schützen insgesamt zwei Konzerte, drei Comedy-Veranstaltungen, sechs Kinder- und Jugendfilme, fünf Erwachsenenfilme sowie eine Lesung stattfinden. Verschiedene Künstler und Filme sind angefragt, wobei das endgültige Programm erst nach der Entscheidung der Politik (Finanzausschuss am 9. März und Rat am 11. März) festgelegt werden kann.