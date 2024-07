Einkaufen in Rees Einkaufsverhalten: Rees bei Studie dabei

Die Studie wird auf Daten basieren, die aus einer Umfrage hervorgehen, an der sich alle Reeserinnen und Reeser beteiligen können. Online oder in der Touristeninformation (siehe Infobox) sollen dabei unterschiedliche Fragen beantwortet werden, die Aufschluss über das Einkaufsverhalten geben. Beispielsweise, wo man bevorzugt Lebensmittel oder Non-Food-Artikel einkauft. In der Stadt oder doch lieber online?