Digitalisierung und Ganztag Hohe Ausgaben für Schulen geplant

So ändern sich die Zeiten: Mussten in früheren Jahren die Städte und Kommunen an ihren Schulen für Schiefertafeln, Kreide und Schwämme sorgen, hat sich das Ausstattungsprofil durch die zunehmende Digitalisierung stark verändert. Jetzt sind es Whiteboards und i-Pads, die benötigt werden und Kosten in vielfacher Höhe verursachen. Die Förderrichtlinien sind indes fast au Sicht der Städte auf dem Stand des „Kreidezeitalters“ stehen geblieben. Die von Bund und Land seit Längerem angekündigten neuen Förderprogramme zur Digitalisierung der Schulen stehen immer noch noch aus.