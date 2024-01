Kiesabbau Stadt sagt „Nein“ zur „Reeser Welle“

Weil bei dem seit Jahrzehnten gut funktionierende Polder „Reeserward“ Geländeveränderungen vorgesehen sind, müssten nach Ansicht der Stadt für die Flutung des Polders die sich neu einstellenden Strömungsverhältnisse und Wasserspiegellagen berechnet werden. Insbesondere durch die Veränderungen im Strömungsverlauf könne es zu Wasserspiegelerhöhungen an anderen Stellen kommen. Wie sich diese auswirken, soll in dem geforderten Gutachten aufgezeigt werden. „Die Stadt braucht eine Sicherheit, dass das ein- bzw. ausströmende Wasser im Vorland nicht durch Böschungen und Geländereliefs mit lenkenden Funktionen auf den Straßenkörper zwischen den Seeflächen zu einem solchen Schadensfall wie in 1993 führen kann. Bö-schungen zur Straße erzeugen ein erhöhtes Erosionsrisiko. Dies muss gesichert ausgeschlossen werden“, heißt es dazu in der Vorlage.