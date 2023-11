Baustellen Stau in Bienen, Ärger in Millingen

An der L7 auf Reeser Gebiet haben Bauarbeiter momentan viel zu tun. Während in Höhe des Ortsteils Esserden wohl noch bis April kommenden Jahres gerade der Radweg umfangreich saniert wird (die RP berichtete) haben am Montag ein paar Kilometer weiter bei Bienen weitere Arbeiten begonnen, die dort allerdings auch den Verkehr auf der Straße beeinträchtigen. Vor allem im Berufsverkehr kommt es durch die eingerichtete Baustellenampel zu nicht unbeträchtlichen Staus. Je nach Verkehrsaufkommen, sollten Autofahrer – vor allem morgens in Richtung Emmerich und zum Feierabendverkehr in Richtung Rees – zwischen fünf und zehn Minuten mehr Fahrzeit einplanen.