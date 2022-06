Elektro-Mobilität : E-Ladestationen: Rees will aufrüsten

Hinter dem Reeser Rathaus befindet sich eine von derzeit drei öffentlichen Ladestationen der Stadt Rees. Foto: Michael Scholten

REES Die Stadt Rees will 55.000 Euro in vier neue Ladestationen für Elektroautos investieren. Jeweils zwei sollen am Westring und am Stadtbad entstehen. Die Grünen fordern auch Lademöglichkeiten für die Ortsteile.