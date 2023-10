Bestattungen Mehr Urnengräber für städtischen Friedhof

Auf dem städtischem Friedhof in Rees tut sich etwas: Nachdem bereits seit Sommer mit den so genannten pflegefreien Urnenwahlgräbern eine neue Bestattungsform angeboten wird, wurde jetzt auch ein neues Urnengemeinschaftsgrabfeld angelegt. Diese Bestattungsform ist in Rees weiter gefragt. Nachdem das erste Urnengemeinschaftsgrabfeld vollständig belegt war, entstand jetzt ein weiteres. 40 Urnen können dort beigesetzt werden.