Unternehmensführungen in Rees Mit der Wirtschaftsförderung zum Haldern Pop Festival

Im dritten Jahr in Folge organisiert die Wirtschaftsförderung der Stadt Rees Führungen durch sechs Unternehmen und Betriebe in Rees und den Ortsteilen. Diesmal startet die Veranstaltungsreihe bereits im Sommer. Ein Grund dafür ist das Haldern Pop Festival, dessen mehr als 40-jährige Erfolgsgeschichte so viel Erzählenswertes mit sich bringt, dass eine Unternehmensführung erstmals sogar auf zwei Termine geteilt wird: Am Mittwoch, 3. Juli, berichtet Stefan Reichmann ab 19 Uhr in der Haldern Pop Bar über die Anfänge, das Wachstum und die Nachhaltigkeit des Musikfestivals. Am Mittwoch, 7. August, startet um 15 Uhr ab der Pop Bar eine Radtour zum Festivalgelände. Dort wird dann schon ein Großteil der Infrastruktur des Großevents stehen und Fragen aufwerfen, die von den Festivalmachern beantwortet werden.