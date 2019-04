Offene Ganztagsschule in Rees : SPD scheitert mit Sozial-Offensive

REES Bei den Elternbeiträgen für die Offene Ganztagsschule wollten die Reeser Sozialdemokraten Beitragsfreiheit für die unteren Einkommensschichten erreichen. Der Rat sprach sich jedoch mehrheitlich dagegen aus.

So schnell kann man seine Meinung ändern: Hatte im Schulausschuss am 26. März die Politik noch einstimmig für die neue Satzung der Elternbeiträge für die Offene Ganztagsschule (OGS) gestimmt, machte die SPD schon wenige Tage später am 2. April im Haupt- und Finanzausschuss einen Rückzieher. Und auch im Rat am vergangenen Donnerstag gab es nochmal eine sozialdemokratische Breitseite gegen die Satzung: „Damit wären wir nicht nur die älteste Stadt am Niederrhein, sondern auch die unsozialste“, wetterte Fraktionschef Peter Friedmann. Doch am Ende hatten die Genossen das Nachsehen.