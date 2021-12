Impfaktion ohne Termin : 100 Impfdosen, 100 Würste, 100 Nikoläuse

Für die Impfaktion am 10. Dezember stehen 100 Impfdosen bereit. Foto: dpa/Angelika Warmuth

REES Die Stadt Rees bietet am 10. Dezember einen zusätzlichen Termin für die Erst- und Zweitimpfung an. Die Sonderimpfung am kommenden Samstag ist bereits ausgebucht.

(RP) Am Freitag, 10. Dezember, findet von 18 bis 21 Uhr ein so genanntes Moonlight-Impfen im Bürgerhaus Rees statt. Das Angebot richtet sich an Personen, die jetzt noch eine Erst- oder eine Zweitimpfung benötigen. Es werden keine Termine vereinbart, stattdessen gilt die Devise: „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.“

Wichtig: Booster-Impfungen können an diesem Tag nicht durchgeführt werden. Personen die bereits als immunisiert gelten, müssen daher abgewiesen werden.

„Wir müssen die Impfquote weiter steigern und haben uns daher in Zusammenarbeit mit Dr. Michal El Nounou von der Praxis „doctoRees“ zu diesem Angebot entschieden“, freut sich Bürgermeister Christoph Gerwers, dass 100 Impfdosen für Erst- und Zweitimpfungen bereitstehen.

Darüber hinaus werden 100 Würstchen sowie 100 kleine Schokoladen-Nikoläuse kostenlos ausgegeben und sollen dazu führen, dass tatsächlich alle 100 Impfdosen verimpft werden können. Beim „Moonlight-Impfen“ in Rees kommen die Impfstoffe von Biontech und Moderna zur Anwendung. Dran denken: Zu diesem Impftermin muss ein Ausweis und – falls vorhanden – auch der internationale gelbe Impfausweis mitgebracht werden.