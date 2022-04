Eichenprozessionsspinner : Raupen: Eichen werden besprüht

Der Bauhof und die KKB rücken in Rees dem Eichenprozessionsspinner zu Leibe. Foto: Stadt Rees

REES An stark frequentierten öffentlichen Plätzen wird in Rees der Eichenprozessionsspinner bekämpft. Verwendet wird ein biologisches Mittel, das für Menschen ungefährlich ist.

(RP) Die Kreis Klever Bauverwaltungs GmbH (KKB) und der Bauhofbetrieb der Stadt Rees haben damit begonnen, Schutzmaßnahmen vor dem Eichenprozessionsspinner durchzuführen. So werden im Stadtgebiet Rees derzeit 518 Eichen an Schulen, Kinderspielplätzen, Friedhöfen und Fußwegen mit einem biologischen Produkt besprüht. Dabei wird mittels Winddruck ein Bacillus (Bakterium) bis zu 15 Meter in die jeweiligen Baumkronen gesprüht. Das Bakterium ist für den Menschen ungefährlich und wirkt gegen die Larven des Eichenprozessionsspinners.