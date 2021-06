Emmerich : Warum die Stadtverwaltung ein neues Logo haben möchte

Emmerich Wirtschaftsförderung und Stadt haben sich zusammengetan, um bis 2022 ein neues Stadtlogo zu entwickeln.Das soll dann jeder benutzen können.

Nun will das Projektteam den ersten Schritt gehen – und hat dafür die Emmericher Designagentur Firmazwei an Land gezogen, die ihr Büro an der Rheinpromenade hat und ihre Expertise auf dem Gebiet von Markenbildungsprozessen einbringen wird. In den kommenden zwei Wochen findet eine Bürgerbefragung statt.