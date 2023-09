Umbau der Bushaltestellen Baustelle Millingen: Stadt reagiert auf Rückmeldungen

Busverbindungen Während der Vollsperrung der Hauptstraße fahren die Busse wie folgt ab: Die Linie 61, von Bocholt nach Rees, fährt nicht durch Millingen. Stattdessen fährt der Bus, von Vehlingen kommend über den Schwarzen Weg direkt zum Bahnhof Empel. Um auch die Millinger zu bedienen, ist im Bereich Vierhaus eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Die gleiche Streckenführung gilt auch für den umgekehrten Weg von Rees nach Bocholt. Lediglich bei dem Bus um 13.50 Uhr ab Rees-Busbahnhof in Richtung Bocholt (Schülertransfer) gibt es eine Ausnahme, bei der auch Haltestellen in Millingen angefahren werden. Zwischen Rees-Busbahnhof und Bahnhof Empel halten die Busse an allen ausgewiesenen Haltestellen. Die nur für den Schülertransfer eingerichtete Verstärkerlinie 87 startet morgens im Bereich Hurler Straße / Raiffeisenstraße und endet dort auch in der Mittagszeit. Alle ausgewiesenen Haltestellen zwischen Hurler Straße / Raiffeisenstraße und Rees-Schulzentrum werden angefahren.