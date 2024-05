Auszeichnung der Stadt Emmerich Ehrenplakette für Rüdiger Helmich

Hohe Auszeichnung für Rüdiger Helmich. Der Vorsitzende des Stadtsportbundes hat jetzt die Ehrenplakette der Stadt Emmerich am Rhein erhalten. Bürgermeister Peter Hinze zeichnete den 84-jährigen Emmericher, der außerdem auch Ehrenvorsitzender des Schwimmsportvereins Hellas Emmerich ist, in der Kulturscheune am Schlösschen Borghees für sein herausragendes ehrenamtliches Engagement im Bereich des Sports aus.