Einzelhandelskonzept für Emmerich Ein dm-Markt in der alten Kaserne - Was sagen die Bürger dazu?

Die Stadt Emmerich am Rhein beabsichtigt deshalb, das 2017 beschlossene Einzelhandelskonzept in Teilen fortzuschreiben. Durch das Einzelhandelskonzept wird die Einzelhandelsentwicklung in Emmerich am Rhein aktiv gesteuert. Seit 2017 haben sich jedoch einige Veränderungen ergeben, was eine Überarbeitung erforderlich macht.