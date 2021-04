EMMERICH : Stadt warnt vor „Kanalhaien“

Wer auf „Kanalhaie“ hereinfällt, bezahlt am Ende teuer. Foto: dpa/Monika Skolimowska

EMMERICH Sie sind nicht seriös. Und wer sich allzu leichtgläubig darauf verlässt, dass alles schon in Ordnung ist, bezahlt das am Ende teuer.

Im Emmericher Stadtgebiet sind offenbar wieder sogenannte „Kanalhaie“ unterwegs. So sind bei den Technischen Werke Emmerich am Rhein (TWE) in den letzten Tagen vermehrt Anfragen von irritierten Bürgern eingegangen. Das teilt die Stadtverwaltung mit.