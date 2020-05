Umgestaltung Geistmarkt und Kleiner Löwe : Die Stadt will wissen: Was halten Sie davon?

Die Stadt will wissen: Was halten Sie davon?

Emmerich Für Geistmarkt und Kleiner Löwe liegen mehrere Vorschlage von Architekten vor. Bilder machen deutlich, wie es künftig dort aussehen könnte. In Corona-Zeiten können die Bürger digital ihre Meinung dazu äußern.

In der Vergangenheit ist das Vorhaben schon öffentlich vorgestellt worden. Dafür haben sich die Menschen natürlich in Räumen getroffen. Das ist derzeit schwierig. Und deshalb hat sich die Stadtverwaltung etwas einfallen lassen, damit es trotz Corona weiter geht.

Für den Wettbewerb um die Neugestaltung haben sechs Architektur- und Planungsbüros ihre Entwürfe bei der Stadt eingereicht. Weil sich die Menschen nicht einfach so treffen können, werden alle Konzepte der Öffentlichkeit ab sofort in einem „Online-Dialog“ präsentiert. Die Bürger haben dabei die Möglichkeit, die einzelnen Entwürfe zu kommentieren.

Wichtig übrigens: Bei der Umgestaltung des Geistmarktes soll die Kirmes nicht „weggeplant“ werden. Sie soll auch weiterhin dort stattfinden. Bekanntlich war vor Jahren in der Diskussion, den Geistmarkt umzugestalten und die Kirmes dann aufs Steintor-Gelände zu verlegen. So wäre mehr Gestaltungsfreiheit auf dem Geistmarkt möglich gewesen.

„Wir wollen die städtebaulichen Planungen für diese zentralen Plätze weiter vorantreiben. Deshalb haben wir uns dafür entschieden, die Konzepte im Internet mit kleinen Videoclips und Planunterlagen vorzustellen“, wird Bürgermeister Peter Hinze in einer Mitteilung der Stadt Emmerich zitiert. „Es ist wichtig, dass wir an diesen beiden ‚Eingangstoren in unserer Stadt‘ in nicht allzu ferner Zukunft eine Entwicklung sehen.“