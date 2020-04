EMMERICH : Stadt fürchtet gefährliche Raupenplage

EMMERICH Die Verwaltung geht mit Hubschrauber und Fallen gegen den Eichenprozessionsspinner vor. Die kleinen Tierchen können für große Gefahren sorgen, weil sie einen allergischen Schock auslösen können.

Die Stadt Emmerich fängt damit in diesem Jahr früh an, um einer Plage vorzubeugen. Das Tierchen wird aus der Luft und mit Fallen angegriffen.

Die feinen Härchen der Eichenprozessionsspinner können beim Menschen, nach Hautkontakt oder beim Einatmen, zum Teil schwere allergische Reaktionen hervorrufen. Bevor die Raupen in den Monaten Juni bis August jedoch wieder in großen Scharen auftreten, wird die Stadt Emmerich die Eichenprozessionsspinner im Rahmen der Gefahrenabwehr wieder frühzeitig bekämpfen.

Schon seit einigen Tagen werden die ersten von insgesamt 600 Eichen im gesamten Stadtgebiet mit Hilfe eines Hubwagens besprüht. Die Maßnahmen werden ausschließlich in öffentlichen Bereichen durchgeführt. Dazu zählen, Parks, Friedhöfe, Spielplätze, Schulen, aber auch stark frequentierte Fahrradwege. Neu ist in diesem Jahr ist das Überfliegen der städtischen Waldränder mit einem Hubschrauber.

Es handelt sich um Ingo Bross, der die Idee im vergangenen Jahr auf den Markt brachte. Er tüftelte herum und kam schließlich auf eine Idee, die so etwas wie den Durchbruch beim Kampf gegen die Allergie-Raupe bedeuten könnte. Der Reeser konstruierte eine Falle für das Insekt, die simpel aussieht, aber ebenso wirksam helfen soll: Und seitdem kann er sich vor Nachfragen nicht mehr retten. Nachdem zunächst Kevelaer als eine der ersten Kommunen Interesse zeigte, ziehen immer mehr nach. Emmerich hat nun ebenfalls gekauft. In Rees stehen ebenfalls mittlerweile einige Fallen, so etwa am Reeser Meer.