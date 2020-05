In der Corona-Krise : Ausschuss soll für Rat in Rees entscheiden

REES Um das Ansteckungsrisiko zu minimieren, will die Stadt die Befugnisse des Rates während der Corona-Krise auf den kleineren Haupt- und Finanzausschuss übertragen. Die Grünen sind gegen eine „temporäre Auflösung“ des Rates.

Die demographische Entwicklung ist auch in der Zusammensetzung des Rates der Stadt Rees abzulesen. In der CDU-Fraktion gibt es zehn und in der der SPD weitere fünf Politiker, die jener Generation angehören, die in Zeiten von Corona zur Risikogruppe gezählt wird.