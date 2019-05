Prozess : Staatsanwalt fordert im Schmuggelprozess vier Freiheitsstrafen

Emmerich/Kleve Mit Unterstützung Emmericher Zollbeamter soll ein internationales Firmengeflecht chinesische Waren am Fiskus vorbeigeschmuggelt haben. Die Warencontainer sollen nach Hamburg verschifft und dann meist unter Angabe zu geringer Warenwerte direkt nach Polen weitertransportiert worden sein – obwohl sie eigentlich für die Beschau beim Emmericher Zollamt angemeldet worden waren.

Staatsanwalt Daniel Klocke beantragte Freiheitsstrafen für alle vier Angeklagten. Für einen 37-jährigen Chinesen also, der vor gut einem Jahr in Polen festgenommen worden war, für einen 52-jährigen gebürtigen Chinesen aus Wesseling, für einen 57-Jährigen aus Bunde und für einen 41-Jährigen aus Neuss. Alle vier seien wegen Beihilfe zu belangen, so der Staatsanwalt – Beihilfe zu den weitreichenden, mutmaßlich illegalen Schmuggelaktivitäten eines gesondert verfolgten Chinesen, der sowohl für die liefernden Firmen in China als auch für die abnehmenden Firmen in Polen verantwortlich gewesen sein soll. In Wirklichkeit habe es sich dabei aber nur um eine einzige Firma gehandelt, so Klocke. Der durch den Schmuggel entstandene Steuerschaden betrage mehrere Millionen Euro.