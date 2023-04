Kirche in Emmerich Elten bekommt im Sommer einen neuen Pfarrer

Der neue Pfarrer stammt gebürtig aus der Demokratischen Republik Kongo, im Oktober 2006 kam er über die Steyler Missionare nach Deutschland. In St. Augustin in München studierte er Theologie und wurde 2011 zum Priester geweiht. 2021 legte er seine Promotion ab. Den Niederrhein kennt er bereits, da er als Kaplan in Goch gelebt hat. „Ich freue mich darauf, wieder an den Niederrhein zurückzukommen und Pfarrer in Emmerich werden zu können“, sagt der 41-Jährige, der gespannt ist, was er gemeinsam mit der Gemeinde vor Ort bewegen kann.