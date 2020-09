Kontrollierte Sprengung : Sprenggranate in Hüthum gefunden: Wo kam sie her?

Sprenggranate in Hüthum gefunden: Wo kam sie her?

HÜTHUM/Borghees Eine Sprenggranate aus dem Zweiten Weltkrieg wurde am Montag an einer Pferdekoppel unschädlich gemacht. Zeugen wollen gesehen haben, dass sie zuvor dort von einem Bagger abgelegt wurde.

(bal) An der Hüthumer Straße wurde am Montagnachmittag eine britische Sprengranate, die aus dem Zweiten Weltkrieg stammt, gefunden und kontrolliert zur Sprengung gebracht. Wie Stadtsprecher Tim Terhorst der RP auf Nachfrage bestätigte, war der 25 Pfund schwere Sprengkörper etwa in Höhe des Landgasthofs an einer Pferdekoppel entdeckt worden. Das Ordnungsamt veranlasste eine kurzfristige Sperrung des gesamten Areals in einem Radius von etwa 200 Metern, während der Kampfmittelräumdienst die Granate vor Ort sprengte. „Das war eine sache von wenigen Minuten“ so Terhorst.