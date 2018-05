Rees: Sprechstunde auf dem Fahrrad

Rees Bürger konnten bei der von der CDU organisierten Tour Fragen an den Bürgermeister stellen.

Mitglieder der CDU Haffen-Mehr radelten am Wochenende gemeinsam mit Bürgern durch den Ort. Auch Bürgermeister Christoph Grewes nahm daran teil und stand den Bürgern für Fragen und Anregungen zur Verfügung. Los ging es an der Schützenhalle in Haffen. Die positiven Veränderungen an der Schützenhalle, die sich einer guten Auslastung mit Veranstaltungen erfreut, stellte Sebastian Liedmann (stellv. Brudermeister) vor.

Im Anschluss präsentiere Vereinsvorstand Roland Artmann vom Tus Haffen-Mehr, die Bauarbeiten zum neuen Gerätehaus am Sportgelände und bedankte sich bei Bürgermeister Gerwers für die Unterstützung bei diesem Projekt. Gleichzeitig machte er deutlich, dass sich der Tus mit Blick auf das Jahr 2020 über eine zügige Umsetzung der Pläne für Kunstrasenplätze freuen würde - dann nämlich steht das Jubiläum des Vereins an.

Für die Neugestaltung des Ehrenmales sprach Ortsvorsteher Heinz Scheepers seinen Dank an den Bauhofbetrieb aus. Beim anschließenden Besuch der Grundschule konnte Roland Artmann vermelden, dass die Genehmigung zur Errichtung eines Soccerplatzes vorliege und man nun die Finanzierung des Projektes angehen will.

In idyllischer Atmosphäre an der langen Renne wurden die Gefahrenpunkte "Masthoffstraße / Lilienweg", die Bushaltestelle an der "Bislicherstraße / Pollweg" und das Dauerthema "Entwicklungsmöglichkeiten und Baugebiete" diskutiert. Der mit elf Jahren jüngste Teilnehmer Max Ressing stellte mit Unterstützung von Heiner an Haack seine Grillkünste unter Beweis und rundete so eine gelungene Tour ab.