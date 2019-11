EMMERICH : Deutsch vermitteln: Wichtig im Kindergarten

EMMERICH 88 Kinder, 14 Nationen: Der Polderbusch-Kindergarten spiegelt den gesellschaftlichen Wandel in Deutschland wider.

In der „Inklusiven Tagesstätte für Kinder Polderbusch“ werden 88 Jungen und Mädchen mit 14 verschiedenen Nationalitäten betreut. Unter anderem 34 deutsche, 25 polnische, 13 türkische Kinder, auch russische, niederländische, kroatische, ungarische, syrische, Kinder aus dem Irak, Albanien, Spanien und aus afrikanischen Familien. „Darunter sind einige Kinder, die kein Wort Deutsch konnten, als sie zu uns in den Kindergarten kamen“, sagt Kerstin Kleen. Sie ist seit 1995 Leiterin der Einrichtung.

Im Kindergarten steht die deutsche Sprache natürlich im Mittelpunkt, denn ohne die Beherrschung dieser Sprache bekommen die Kinder in der Schule große Probleme. Gab es früher die „Delfin 4“-Überprüfung, ein Sprachtest mit anschließendem „Sprachunterricht“, so hat sich das Sprachelernen heute geändert. „Alltagsintegrierte Sprachförderung“ steht heute im Mittelpunkt. „Die Kinder lernen die Sprache im Alltag“, erklärt Kerstin Kleen. „Wir schaffen Sprechanlässe, beispielsweise durch Rollenspiele oder dadurch, dass wir unser Handeln sprachlich begleiten.“

Ob der Tisch gedeckt wird oder dem Kind beim Anziehen des Anoraks geholfen wird, immer erklärt die Erzieherin, was sie tut und bezieht das Kind in das Gespräch mit ein. Verkleidungskisten regen zum Spielen an, in Bau- und Puppenecken kommt es zu Begegnungen, Ein großer Bereich ist die Literatur: Es werden Geschichten erzählt und vorgelesen und Bilderbücher angeschaut.