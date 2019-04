Völkerball : Völkerballer des TV Rees sind Westfalenmeister

Rees Bei den Westfalenmeisterschaften in Delbrück kamen die Stader-Schützlinge aufs Treppchen.

Stolz ist Trainerin Heike Stader auf ihre Völkerballnachwuchsmannschaften. Nach den Erfolgen in den letzten Monaten (Ostwestfalen-Meister 2019) wollten die Teams des TV Rees jetzt auch bei der Westfalenmeisterschaft in Delbrück mit ihren Schützlingen aufs Siegertreppchen. In vier Partien konnte die erste Schüler-Mannschaft sieben gewonnene Sätze für sich verbuchen. Lediglich ein Durchgang gegen Bentfeld-Schöning wurde verloren. Der zweiten Mannschaft fiel es etwas schwerer ins Turnier zu finden. Gegen alle Gegner wurde der erste Satz verloren. Von der Trainerin motiviert, gelang es dann aber die jeweils zweiten Sätze zu gewinnen. Nur gegen die eigenen Vereinskollegen aus Rees war ein Sieg in beiden Sätzen nicht möglich. So sicherte sich die erste Schüler-Mannschaft verdient den ersten Platz und darf sich „Westfalen-Meister“ nennen. Die Zweitvertretung erlangte punktgleich mit dem drittplatzierten TV Verl den vierten Rang, die Abwurfpunkte waren hierbei entscheidend. Auch die Jugendmannschaft des TV Rees überzeugte mit elf gewonnenen Sätzen und nur einen ganz knapp verlorenen Durchgang gegen das Team aus Lippling. Neben dem erst vor kurzem erlangten Meistertitel im Ost-Westfälischen Turnerbund erlangten sie somit auch den Meistertitel der WTB-Westfalenmeisterschaft.