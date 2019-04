Fußball : TuS Haffen-Mehr holt drei wichtige Punkte beim SVV II

Kreisligen B: VfB Rheingold gewinnt das Derby.

BW Bienen – PSV Wesel II 5:4 (4:2). In einer rasanten Partie war der Jubel beim Gastgeber groß, als Matthias Gebbing in der siebten Minute der Nachspielzeit der Siegtreffer gelang. Bienen war gegen einen guten Gegner von Beginn an hellwach und führte nach Toren von Marco Becker (10.) und Tom Stadler (20./26.) früh mit 3:0. Die Gäste verkürzten auf 2:3, ehe erneut Becker (43.) zur 4:2-Pausenführung traf. Im zweiten Durchgang gelang Wesel dann der Ausgleich (70., 90.+1.), bevor Gebbing in Unterzahl zum emotionalen Siegtreffer einnetzte.