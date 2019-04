Tischtennis: TTV Rees II schlägt weiter in der Landesliga auf

Rees Tischtennis: Das Oberliga-Team aus Rees-Groin unterliegt Turnerbund Burgsteinfurt mit 6:9. Die Dritte bleibt Bezirksligist.

Die zweite Reeser Mannschaft hat den letzten Zweifel am Klassenerhalt ausgeräumt. Sowohl gegen den Weseler TV als auch beim TV Voerde gelangen dem Landesligisten 9:5-Erfolge. Durch die Siege verbesserten sich die Reeser auch gleich wieder auf den vierten Tabellenplatz. Im Match gegen den Weseler TV profitierte die TTV-Sechs davon, dass der Gast auf zwei Stammspieler verzichten musste und außerdem mit Veit Grüttgen die Nummer eins im ersten Einzel krankheitsbedingt aufgeben musste. In den Doppeln behaupteten sich Christian Schepers/Marcel Dahmen und Stefan Tenbrink/David Schaffeld jeweils in fünf Sätzen. In den Einzeln waren dann Benedikt Tenbrink (2), Christian Schepers (2), Marcel Dahmen und Stefan Tenbrink (2) erfolgreich. „Wir sind froh, dass wir jetzt endgültig durch sind“, sagte Mannschaftsführer Dimitrij Maruschtschak nach dem Match.