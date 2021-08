Emmericher Tennis-Club zieht positive Bilanz : TC Rotweiss ist gut durch die Corona-Krise gekommen

Emmerich Vorsitzender Gregor Langen sieht den Verein trotz der Pandemie auf einem guten Weg. Der Pachtvertrag für die Anlage wurde bis 2039 verlängert.

„Corona hat auch uns vor erhebliche Herausforderungen gestellt – in sportlicher wie finanzieller Hinsicht. Dennoch sehe ich uns auf einem guten Weg. In den vergangenen Jahren haben wir sehr solide gewirtschaftet. Davon profitieren wir heute“, sagte Vorsitzender Gregor Langen, dessen Klub aktuell knapp 380 Mitglieder zählt, darunter 80 Kinder und Jugendliche. Besonders stolz sei er darauf, dass die Zukunft des TC Rotweiss Emmerich auch langfristig gesichert ist. Immerhin konnte der Pachtvertrag für das Areal mitsamt sieben Ascheplätzen, Klubhaus und Tennishalle bis zum Jahr 2039 verlängert werden.

Entscheidung Die Frage, ob die Herren 65 des TC Rotweiss Emmerich weiter in der Tennis-Regionalliga aufschlagen, wird am Samstag in Münster geklärt. Dort steigt ab 12 Uhr das Relegationsspiel beim TC St. Mauritz. Eigentlich sollte die Partie auf neutralen Plätzen beim TC Marienburg in Köln ausgetragen werden. Doch beide Teams einigten sich auf die Verlegung nach Münster, wo auf die Rotweissen eine schwere Aufgabe wartet. „Wir müssen einen Super-Tag erwischen, wenn wir dort bestehen wollen“, sagt Mannschaftsführer Manfred Kurth.

Trotz der Einschnitte durch den Lockdown für den Amateursport habe man zudem in die Infrastruktur investiert. So wurde die Lichtanlage der Drei-Feld-Tennishalle im Frühjahr 2020 modernisiert. Das Vorhaben wurde maßgeblich vom Förderprogramm „Moderne Sportstätten 2022“ der nordrhein-westfälischen Landesregierung finanziert. „Wir sind seit Jahren drauf und dran, unsere Anlage im bestmöglichen Zustand zu halten, um unseren Mitgliedern ein attraktives Angebot machen zu können“, sagte Gregor Langen.

Auch sportlich sei man gut aufgestellt, so Langen, der seit 2007 an der Spitze des Vereins steht. Zwölf Mannschaften starteten in der laufenden Medensaison. Damit ist der TC Rotweiss Emmerich einer der größten Tennisvereine in der Region. „Auch in Zeiten der Pandemie haben wir nicht mehr Austritte erlebt als sonst üblich. Das zeigt, welche Gemeinschaft in unserem Verein steckt“, sagte Langen.