Tennis Damen 40 des TC Rotweiss Emmerich nehmen den Aufstieg ins Visier

Das Warten hat ein Ende: In den nächsten Wochen geht es auf den Tennisanlagen in der Region wieder um Zählbares. Drei Teams des TC Rotweiss Emmerich spielen mindestens auf Verbandsebene. Die Damen 40 gehen nach dem Abstieg in der Zweiten Verbandsliga an den Start. Am Samstag geht es auswärts ab 14 Uhr gegen den Bottroper TC Blau-Gelb Eigen.