Zehn Jugendteams in der Saison am Start TC Rotweiss Emmerich ist stolz auf seine Nachwuchsarbeit

Der Verein zählt derzeit knapp 390 Mitglieder, die Zahl ist recht konstant. 90 Kinder werden im Jugendtraining von der Tennisakademie Marco Oversteegen betreut. „Wir können stolz sein, dass die Jugendevents unverändert stark angenommen werden. Ob Tenniscamps, Kleinfeldturniere oder Kreismeisterschaften – unser Nachwuchs ist dabei“, sagte Oversteegen. Weil Talente wie Ida Schuricht, Lennart Schneider, Eva Beckmann oder Pia Baumann bei den Kreismeisterschaften überzeugten, könne der Verein mit Zuversicht in die Zukunft schauen, so der Tennislehrer. Auch Jugendwart Peters Smits unterstrich die positive Entwicklung. „Vor 15 Jahren hatten wir nur 37 Kinder und Jugendliche in unseren Reihen“, sagte er. In der kommenden Freiluft-Saison schlagen 88 Nachwuchsakteure in zehn Jugend-Mannschaften auf.