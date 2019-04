Fußball : SV Vrasselt verpasst möglichen Befreiungsschlag

Vrasselt Fußball: Beim SV Walbeck zieht der SVV mit 0:1 den Kürzeren. Am Donnerstag stellt sich der Spitzenreiter in Vrasselt vor.

In einer ereignisarmen ersten Halbzeit waren Tormöglichkeiten auf beiden Seiten zunächst Mangelware. In einem offenen Spiel standen die Gastgeber gut, aber auch Vrasselt zeigte den nötigen Einsatz und hielt gut dagegen. Im zweiten Durchgang kamen die Blau-Weißen zunächst besser aus der Kabine und hatten binnen zwei Minuten zwei große Chancen auf den Führungstreffer. Marco Buscher und Niklas König verpassten aber die Gelegenheit, ihre Chancen in Zählbares umzumünzen.