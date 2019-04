Frauenfußball : SV Rees erkämpft Punkt im Topspiel

Lisa Merling (re.) verwandelte einen Reeser Strafstoß zum zwischenzeitlichen 1:1 in Winnekendonk. Foto: Funke Foto Services GmbH/Konrad Flintrop

Niederrhein Frauenfußball: Grün-Weiße erreichen ein 2:2 in Winnekendonk. Eintracht gewinnt dank starker Schlussphase in Barlo mit 4:2. SV Haldern holt ein torloses Remis in Lankern.

. Der SV Rees konnte mit einem 2:2-Remis beim Spitzenreiter Viktoria Winnekendonk einen Punkt im Landesliga-Topspiel holen. „Meine Mannschaft hat trotz der Personalnot sieben Punkte in den letzten acht Tagen gesammelt. Damit hat wohl keiner gerechnet“, zeigte sich der Reeser Trainer Uwe Landman sehr zufrieden.

Nach ausgeglichener Anfangsphase gewannen die Hausherrinnen in der ersten Halbzeit mit zunehmender Spielzeit immer mehr die Oberhand und drückten auf den Führungstreffer. In der 20. Minute jubelte dann auch die Heim-elf. Der Unparteiische gab den Treffer jedoch nicht, da die Torschützin beim ersten Abschluss direkt vor der Reeser Torhüterin im Abseits stand. Zehn Minuten später traf die Viktoria erneut ins Tor und diesmal zählte der Treffer von SVW-Torjägerin Samira Berns.

Nach dem Wechsel konnte das Reeser Team die Partie zunächst ausgeglichener gestalten und sorgte für erste Entlastungsangriffe. In der 58. Minute kam dem Tabellenzweiten der Zufall zu Hilfe, also einer Winnekendonker Abwehrspielerin der Ball beim Klärungsversuch an die Hand sprang und dem Unparteiischen nichts anderes übrig blieb als auf Elfmeter zu entscheiden. Lisa Merling trat an und verwandelte sicher zum 1:1.

Nur drei Minuten später war Kira Lamers nach einer Ecke von Juliane Nieder per Kopf zur Stelle und erzielte das 2:1. Fünf Minuten später hätte Juliane Nieder dann wohl für die Vorentscheidung sorgen können, als sie nach einem Zuspiel von Anne van Weegen völlig frei vor dem Tor stand. Ihr Schuss ging allerdings am Gehäuse vorbei. In der 72. Minute gelang den Hausherrinnen im Anschluss an einen Eckball der 2:2-Ausgleichstreffer, da die Reeser Elf den Ball nicht aus der Gefahrenzone bekam.

Danach hatten beide Teams noch Chancen, doch es blieb beim leistungsgerechten Unentschieden. „Ein Sonderlob gilt Katharina Ploenes, die Torjägerin Samira Berns gut an die Kette gelegt hat“, lobte Landman.

SV Rees: Feldhaus; Ploenes, Merling, Umbach, Eickhoff, Landman, Kistemann (62. van Weegen), Nieder, Linkner, Lamers, Bonn (90. Hell).

Die ersatzgeschwächte Emmericher Eintracht holt bei der DJK Barlo wichtige drei Punkte. Philine von Bargen eröffnete das Torschussfestival in der sechsten Minute mit dem 1:0. Der offensiv spielende Gastgeber kam ebenfalls zu zahlreichen Tormöglichkeiten. In der 28. Minute glich Barlo dann auch aus. Nur drei Minuten später fiel das 2:1 für den Gastgeber durch ein Eigentor der Eintracht.

Nach der Pause wurde die Emmericher Elf immer spielbestimmender und hatte mehr als ein dutzend Torchancen. Es dauerte allerdings bis zur 80. Minute. Da fiel der längst verdiente 2:2-Ausgleich durch die U 17-Leihgabe Melanie Seegers. Die Eintracht drückte weiter und wollte unbedingt den Sieg. Durch einen Doppelschlag von Philine von Bargen in der 88. und 90. Minute verließ die Mannschaft von Trainer Thomas Ney schließlich doch noch als Sieger den Platz.

Eintracht Emmerich: Saliger; Mebus, R. Janßen, Blach, Verhoeven, S. Hübers, Kemmetter, Seegers, von Bargen, van Oostveen, Dercks-Reimer.

Ein torloses Remis erkämpfte sich der SV Haldern bei GW Lankern. „Lankern war über 90 Minuten spielbestimmend, meine Mannschaft hat aber super verteidigt und konnte die Null halten“, sah der Halderner Trainer Markus Sprenger eine engagierte Vorstellung seiner Elf, die allerdings in der Offensive doch recht harmlos war. Der Coach musste gleich drei verletzungsbedingte Wechsel vornehmen. Trotz des Punktgewinns beträgt der Rückstand auf den vorletzten Platz inzwischen sechs Zähler.

SV Haldern: Teloh; Reuyß (60. Beckmann), Künne, Freihoff, Hakvoort, Finken, Venhuis, Brömling (52. Otten), Heide, Paus (43. Reuyß), Baumann.

Beim abstiegsbedrohten SV Biemenhorst musste der RSV Praest eine 0:3 (0:2)-Niederlage hinnehmen. Somit befindet sich der Aufsteiger jetzt auf Platz fünf in der Bezirksliga.

Auf dem Kunstrasenplatz kamen die Gastgeberinnen in der achten und 26. Minute zu zwei Treffern und machten dann kurz nach dem Wechsel alles klar.