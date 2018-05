Lokalsport: SV Hö.-Nie. steht vor der Entscheidung

Niederrhein Fußball: Der Landesligist ist am Sonntagmittag beim SV Burgaltendorf zu Gast und kämpft um wichtige Punkte. Der Tabellenvierzehnte kann kurz vor Saisonende noch direkt absteigen - aber auch den sicheren Klassenerhalt feiern.

Ihr letztes Auswärtsspiel der Saison führt die SV Hönnepel-Niedermörmter am Sonntag (15 Uhr) nach Essen. Während es für Gegner SV Burgaltendorf sportlich um nichts mehr geht, stecken die Schwarz-Gelben zwei Spieltage vor Saisonende noch mitten im Abstiegskampf in der Fußball-Landesliga.

Konsequenz Sollte der KFC Uerdingen den Aufstieg in die Dritte Liga noch schaffen, zieht dies nach sich, dass eine Landesligagruppe in der kommenden Saison mit 19 statt mit 18 Mannschaften spielen muss. Bei der Erstellung des Auf- und Abstiegsplans war dem Verband ein Rechenfehler unterlaufen.

Was die Anzahl einsatzbereiter Spieler angeht, haben die Gäste in dieser Saison schon schlimmere Zeiten erlebt. Aus dem Vollen können die Schwarz-Gelben aber dennoch nicht schöpfen. Mittelfeld-Akteur Stephan Schneider ist bis Saisonende gesperrt, Stürmer Andre Trienenjost befindet sich im Urlaub. Hinzu kommt, dass Can Yilmaz, der zuletzt als Stürmer in der Startelf stand, sich im Training eine Kreuzbandzerrung zugezogen hat. "Er will es vor dem Spiel noch einmal versuchen, aber bis Sonntag wird's knapp", sagt Mewes. Dafür kann Ahmed Can Simsek, der zusammen mit Samet Kanoglu die interne Torjägerliste anführt (je sechs Treffer), wieder mitmachen.