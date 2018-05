Lokalsport: SV Hö.-Nie. kommt dem Klassenerhalt näher

Niederrhein Fußball: Der Landesligist trennt sich vom SV Burgaltendorf mit 3:3. Schützenhilfe gibt es vom KFC Uerdingen.

Seit dem gestrigen Spieltag ist sicher: Die Spielvereinigung Hönnepel-Niedermörmter wird nicht direkt aus der Fußball-Landesliga (Gruppe 2) absteigen. Entscheidend ist dabei nicht das 3:3 (1:2) beim SV Burgaltendorf gewesen, sondern das fast zeitgleiche Relegations-Rückspiel des KFC Uerdingen bei Waldhof Mannheim: Nach skandalösen Fan-Aktionen wurde das Relegationsspiel beim Stand von 2:1 für den KFC abgebrochen, womit die Krefelder den Aufstieg in die Dritte Liga feiern konnten. Dadurch steigt Fortuna Düsseldorf II nicht aus der Regionalliga West ab, und die Anzahl der direkten Abstiegsplätze in den Landesliga-Gruppen wird jeweils um einen reduziert. Die SV Hö.-Nie. - derzeit auf Rang 14 - befindet sich damit auf einem direkten Nicht-Abstiegsplatz und kann am letzten Spieltag maximal noch auf den Relegationsplatz 15 abrutschen.

Mit einem Sieg beim SV Burgaltendorf hätten die Bullen den Klassenerhalt schon gestern sichern können. Doch der Gegner hatte wenig Interesse an einem lauen Sommerkick. Drei Minuten brauchte die Essener Offensive zur Führung durch Kreshnik Vladi, der einen berechtigten Foulelfmeter verwandelte. Luca Plum (27.) konnte zwar per Kopf ausgleichen, aber der Gastgeber traf durch Kevin Sokhan-Sanj noch kurz vor der Pause zum 2:1.

In der zweiten Hälfte erwischten die Gäste den besseren Start. Samet Kanoglu (48.) erzielte das 2:2. Wenig später legte Can Yilmaz (55.) mit einem kunstvollen Schuss das 3:2 für die SV Hö.-Nie. nach. Protest seitens der Gäste gab es beim 3:3, als Keeper Martin Hauffe aus Sicht von SV-Coach Georg Mewes nach einem Freistoß entscheidend behindert worden war. Sokhan-Sanj (75.) nutzte die Szene zum Ausgleich. Den Abpfiff erlebten die Gäste in Unterzahl, weil Kanoglu in der 90. Minute mit Gelb-Rot wegen Meckerns vom Platz geschickt worden war. "Der Punkt, den wir geholt haben, kann Gold wert sein. Der Gegner hat uns nichts geschenkt. Das 3:3 ist leistungsgerecht.