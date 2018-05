Lokalsport: SV Hö.-Nie. klettert auf den 14. Platz

Niederrhein Fußball: Der Landesligist gewinnt das Heimspiel gegen den Duisburger SV 1900 mit 5:1. Samet Kanoglu gelingt nach der Pause ein Hattrick. Mit dem Erfolg macht die Mannschaft einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt.

In der zweiten Halbzeit musste Martin Hauffe (49.) einen Kopfball der Gäste zur Ecke parieren - danach kam allerdings offensiv nicht mehr viel vom DSV. Stattdessen antwortete der Gastgeber mit einer Kopfballchance durch Daniel Boldt (59.) und erhöhte in der 61. Minute auf 3:1. Von Can Yilmaz stark in die Wege geleitet, legte Nils Hermsen den Ball quer auf Samet Kanoglu (61.) ab, der im Duell mit dem DSV-Torwart keine Nerven zeigte und traf. Unsportlich wurde es dann in der 75. Minute. DSV-Spieler Paul Ihnacho Ikechukwu konnte sich mit seiner Gelb-Roten Karten wegen Foulspiels nicht abfinden und ging zuerst den Schiedsrichter, dann den Linienrichter körperlich an. Noch hinter der Seitenbande musste der Mittelfeldspieler gebändigt werden. Die SV Hö.-Nie. bestimmte in Überzahl weiter das Spiel und erhöhte in der 78. Minute auf 4:1. Eine scharfe Hereingabe von Kai Robin gelangte zu Samet Kanoglu, der per Volley traf. In der 85. Minute machte der SV-Angreifer nach Vorarbeit von Kai Robin Schneider und Tim Seidel einen lupenreinen Hattrick zum 5:1 perfekt.