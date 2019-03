Fußball : SV Halderns Offensive ausbaufähig

Matthias Bauhaus (re.) unterlag mit dem SV Haldern gegen GW Vardingholt. Foto: Funke Foto Services GmbH/Konrad Flintrop

Niederrhein Fußball-Kreisliga A: Die Lindendörfler unterliegen im Nachholspiel auch GW Vardingholt mit 0:1. Nun ist am Sonntag der SV Bislich zu Gast. Der SV Rees möchte den positiven Trend der vergangenen Wochen fortsetzen.

Von Florian Fischer

Eine erneute 0:1-Niederlage musste der SV Haldern im Nachholspiel bei Grün-Weiß Vardingholt hinnehmen. Den Treffer des Tages für die Gastgeber erzielte Muhsin Kurum nach 38 Minuten. Nach einem langen Ball in die Spitze setzte sich der Angreifer gegen Tobias Lasthuis im Laufduell durch und ließ Nico Hakvoort im Tor der Lindendörfler mit einem präzisen Abschluss aus kurzer Distanz keine Abwehrchance.

„Das war mal wieder eine absolut unnötig Niederlage. Wir haben nicht gut ins Spiel gefunden. Vardingholt war in den Zweikämpfen deutlich aggressiver als wir und ist deshalb auch verdient in Führung gegangen“, meinte der Trainer des SV Haldern, Christian Böing, nach der Partie.

In der zweiten Halbzeit wendete sich das Blatt dann. Die Gäste aus dem Lindendorf bestimmten das Spiel nun und hatten ihrerseits einige hochkarätige Tormöglichkeiten, konnten diese dann aber nicht nutzen. Erst scheiterte Matthias Bauhaus im Eins-gegen-Eins am Vardingholter Schlussmann, dann setzte Christian Feldhaus den Ball aus „gefühlten 1,85 Metern“ über das leere Tor. Danach hatte noch Yannik Duesing zweimal die Chance zum Ausgleich, doch auch er scheiterte alleinstehend am GWV-Keeper.

„Nach der Pause hat meine Mannschaft eine ganz andere Leistung an den Tag gelegt. Allerdings haben wir es nicht geschafft, vier hundertprozentige Möglichkeiten zu verwerten. Das spiegelt aber auch die momentane Situation bei uns wider. Wenn man das Torverhältnis der letzten vier Spiele sieht, ist das Defensiv der Wert einer Spitzenmannschaft. Offensiv allerdings noch sehr ausbaufähig“, erklärte der SVH-Coach.

Bereits am Sonntag kann der Tabellenneunte Wiedergutmachung betreiben. Dann ist der SV Bislich um 15 Uhr im Lindenstadion zu Gast. „Wir müssen uns jetzt mal kurz schütteln, daher habe ich den Jungs auch bis Sonntag trainingsfrei gegeben. Wir werden versuchen, gegen Bislich den Bock umzustoßen. Mir ist es egal, wie wir da gewinnen, Hauptsache, wir gewinnen“ so Böing.

GW Vardingholt – Fortuna Millingen (So. 15 Uhr). Der nächste Gegner von GW Vardingholt ist Fortuna Millingen. Die Mannschaft von Trainer Rolf Sent musste sich am letzten Sonntag der DJK Barlo mit 0:2 geschlagen geben. Am kommenden Wochenende erwartet der Übungsleiter des Tabellenvierten wieder eine schwere Aufgabe: „Vardingholt wird ein ähnlicher Gegner sein wie Barlo beim letzten Spiel. Ich gehe davon aus, dass sie defensiv kompakt stehen werden.“

Vor allem im Spielaufbau hatten die Rot-Weißen am letzten Sonntag einige Probleme. „Wir müssen uns auf unser Spiel konzentrieren und wieder mannschaftlicher auftreten. Zudem ist es wichtig, dass wir die Fehlpässe minimieren und keine leichten Ballverluste produzieren. Außerdem müssen wir wieder zielstrebiger und kaltschnäuziger vor dem Tor werden“, fordert Sent eine konzentriertere Leistung von seiner Mannschaft.

Allerdings kann die Fortuna beim Auswärtsspiel in Vardingholt personell nicht aus dem Vollen schöpfen. Definitiv nicht dabei sind Marius Sent, Nils Helling sowie Rene Hollands, die alle verletzungsbedingt ausfallen. Zudem fehlt weiterhin der langzeitverletzte Christoph Haves.

Vielleicht spielt es den Gästen daher in die Karten, dass die Hausherren noch das schwere Nachholspiel gegen den SV Haldern in den Knochen haben. „Natürlich könnte es ein Vorteil sein, dass wir unter der Woche nicht ran mussten und Kraft sparen konnten“, so der erfahrene Fortuna-Coach.

SV Rees – SV Krechting (So. 15 Uhr). Weiterhin auf einer Erfolgswelle reitet der SV Rees. Seit mittlerweile neun Kreisliga-A-Spielen sind die Grün-Weißen ungeschlagen. Nun wartet am Sonntag der Bezirksliga-Absteiger SV Krechting auf die Mannschaft von Trainer Maik Nieuwenhuis. „Wir sind in einer sehr guten Form und wollen unseren Trend fortsetzen. Krechting ist ein unangenehmer Gegner, dennoch wollen wir unseren Stiefel durchziehen. Vor allem müssen wir wieder mit der richtigen Einstellung an das Spiel herangehen und dürfen sie nicht unterschätzen. Dann denke ich, dass es von Erfolg gekrönt sein wird“, so Nieuwenhuis.

Dennoch ist der SVR-Trainer gewarnt vor den Gästen: „Das Hinspiel war schon eine enge Kiste, auch wenn man sagen muss, dass wir dort nicht mit voller Besetzung antreten konnten, sondern eher eine Notelf auf dem Platz hatten. Nichtsdestotrotz kannst du nicht so schlecht sein, wenn du es schaffst, den 1. FC Bocholt II zu schlagen.“