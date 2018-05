Lokalsport: SV Haldern: Zwei Siege müssen her

SV Haldern: Zwei Siege müssen her

Haldern Fußball: Der abstiegsgefährdete Bezirksligist tritt beim SC 26 Bocholt an.

Die Niederlage zuletzt gegen den direkten Konkurrenten 1. FC Bocholt II war ein herber Rückschlag für den SV Haldern im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga. Weil anschließend aber auch der Hamminkelner SV gegen BW Oberhausen verlor, sind die Chancen für die Lindendörfler noch nicht aussichtslos. So beträgt der Rückstand auf den HSV und den Relegationsplatz weiterhin zwei Zähler.

Sollten die Hamminkelner am Sonntag um 15 Uhr ihre Partie bei Tabellenführer TuB Bocholt verlieren und gleichzeitig die Halderner nur ein paar Meter weiter beim benachbarten SC 26 Bocholt gewinnen, würden die Rot-Weißen am Konkurrenten vorbeiziehen. Und auch der 1. FC Bocholt II ist bei vier Punkten Rückstand immer noch in Reichweite.