Fußball-Bezirksliga : SV Haldern schlägt den SV Vrasselt und jubelt über ersten Saisonsieg

Emmerich/Rees Die Mannschaft setzt sich auswärts mit 2:1 durch. Robin Gissing erzielt den entscheidenden Treffer zehn Minuten vor Schluss. „Endlich sind wir mal für unseren Aufwand belohnt worden“, sagt Trainer Christian Böing.

Nun hofft der Trainer, dass seine Mannschaft weiter an Selbstbewusstsein zugelegt hat und dies am kommenden Samstag in der Heimbegegnung gegen die DJK TuS Stenern unter Beweis stellt.

Torchancen gab es einige in Durchgang eins. Ferhat Güngör (7. und 44. Minute), Milot Seesing (10.) ließen Gelegenheiten für den SV Haldern liegen. Für den Gastgeber hatte Niklas König eine Großchance, er scheiterte mit seinem starken Kopfball am glänzend reagierenden Keeper Nico Hakvoort (16.). Aber erst in der 48. Minute fiel das erste Tor. Den Schuss von Nick Hellebrand konnte Hakvoort zwar abwehren, doch Jens Wunder konnte das 1:0 für den SVV erzielen. Der SV Haldern steckte aber nicht auf und wurde in der 58. Minute belohnt, als Hendrik Heynen mit einem satten Distanzschuss ausglich.