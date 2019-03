Stadtsportbund : Sperrung Europa-Turnhalle ein Ärgernis

Zur Jahreshauptversammlung hatte der Stadtsportbund ins Vereinsheim der Emmericher Eintracht eingeladen. Foto: Christian Creon

Emmerich Bei der Jahreshauptversammlung ging es auch um die lange Schließung der Sportstätte. Fußball-Stadtmeisterschaften sollen Ende des Jahres vom SV Vrasselt ausgerichtet werden.

Andere Vereine würde sich freuen, wenn sie solch eine Beteiligung bei Jahreshauptversammlungen verzeichnen könnten. Der Stadtsportbund Emmerich (SSB) macht‘s möglich. 30 von 33 Vereinen schickten ihre Vertreter und sorgten für ein volles Eintracht-Vereinsheim. Immerhin geht’s um Geld. Und nicht um wenig! Aber auch um praktische Hilfe im täglichen Geschäft.

Einen Überblick zum Versicherungsschutz gab‘s von Dieter Ostertag. Der Referent des Landessportbundes informierte zur Sporthilfe NRW und gesetzlichen Unfallversicherung. Ostertag gab einen Überblick, wer und welche Schäden versichert sind, wusste aber zugleich: „Es gibt eine Menge von freiwilligen Zusatzversicherungen.“ Wie etwa die Kfz- mit Rechtsschutzversicherung oder eine für Nichtmitglieder. Denn Schnuppermitglieder seien durch die Sporthilfe und die gesetzliche Unfallversicherung nicht abgesichert. Alles aber eine Frage des Geldes und was der jeweilige Verein dafür investieren wolle.

Info Mäßige Resonanz bei Gutscheinen Auf Nachfrage von Albert van Heukelom (Eintracht Emmerich) gab es vom Stadtsportbund Auskunft zur erstmals durchgeführten Sportgutschein-Aktion für Erstklässler in 2018. Von 266 Schülerinnen und Schülern wurde lediglich von 62 dieser Gutschein eingelöst, erklärte Rüdiger Helmich. Spitzenreiter war die Leegmeer-Grundschule mit 18. Bei den Vereinen wurden jeweils zehn Gutscheine beim TuS 08 Hüthum und bei Hellas eingelöst. Um eine höhere Quote zu erzielen, schlägt der SSB nun der Stadt vor, die Aktion zeitversetzt nach der Einschulung durchzuführen.

Insgesamt konnte der SSB 232.000 Euro – inklusive Rückstellungen aus 2017 – an die Clubs ausbezahlen, erläuterte SSB-Vorsitzender Rüdiger Helmich. Die Anzahl der Vereinsmitglieder, so der SSB-Vorsitzende, betrug im letzten Jahr 9365 und ist damit stabil gegenüber den Vorjahren. Ein leichter Abwärtstrend ist bei den Jugendlichen (jetzt 2723) erkennbar, die mit 83 gegenüber der letzten aussagefähigen Erhebung 2016 nach unten ging. Trotzdem, wenngleich 1,50 Euro weniger als 2017, konnten 19 Euro pro Jugendlichen in 2018 ausgezahlt werden, so Helmich.

Etwas verwundert, so der Chef des Stadtsportbundes, sei man schon gewesen, als es um die Mittelvergabe für 2019 im Schulausschuss Ende November 2018 ging. Wie jedes Jahr stellten Helmich und Kassiererin Karin Thelemann einen Antrag auf Mittelerhöhung um 30.000 Euro. Nach der Absetzung des Tagesordnungspunktes wurde in der Ausschusssitzung Ende Januar 2019 der Antrag abgelehnt. „Aber es wurde in Aussicht gestellt, dies im Nachhinein zu korrigieren, wenn der Sachstand (Anmerkung: die finanzielle Situation des SSB) in weiteren Gesprächen aufgehellt würde.“ Am Montag fand ein Gespräch mit Bürgermeister Peter Hinze statt. „Dort wurde vereinbart“, so führte Helmich aus, „dass der Stadtsportbund die geplanten Investitionsmaßnahmen der Vereine auflistet und Verwaltung und Politik zukommen lässt.“

In Richtung Rathaus ist man seitens der Dachorganisation äußerst unglücklich über die Renovierungsarbeiten an der Turnhalle der Europa-Schule an der Paaltjessteege (nun Gesamtschule). Hatte die Stadt doch im März 2018 eine circa dreimonatige Sperrung schriftlich mitgeteilt. „Jetzt, Mitte März 2019, ist die Sperrung immer noch nicht aufgehoben“, reagierte Rüdiger Helmich verärgert. Nunmehr sei eine Nutzung nach den Osterferien in Aussicht gestellt worden.

Umgewöhnen müssen sich die Vereine beim Thema Pachten. Dies wird ab sofort zwischen Verein und Stadt geregelt. „Die Stadt kommt auf die Kassierer zu“, so Karin Thelemann, die gemeinsam mit Helmich aufforderte genau zu prüfen, ob die Pacht überhaupt korrekt sei.