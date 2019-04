Tischtennis : Simon Jansen zum TTV Rees-Groin

Cedric Görtz und Simon Jansen (re.) sind künftig nicht nur Arbeits- sondern beim TTV Rees-Groin auch Vereinskollegen.

Niederrhein Tischtennis: 24-Jähriger von der DJK Kleve schließt sich dem künftigen NRW-Ligisten an. Senioren 40-Team spielt am Wochenende um Westdeutsche Mannschaftsmeisterschaft.

Die erste Mannschaft des TTV Rees-Groin wird mit einem Neuzugang in die kommende Saison gehen. Simon Jansen (24) schließt sich dem künftigen NRW-Ligisten an. „Er trainiert schon gut drei Jahre regelmäßig in Rees und wir freuen uns, dass er sich jetzt entschieden hat, auch für uns zu spielen. Gerade da mein Bruder Carsten in der ersten Saisonhälfte wegen eines Auslandsaufenthaltes nicht zur Verfügung stehen wird, ist Simon eine wertvolle Verstärkung. Damit sollten wir jetzt auf jeden Fall gut aufgestellt sein“, sagt TTV-Akteur Jörn Franken, der während der Woche zum zweiten Mal Vater geworden ist und deshalb am vergangenen Sonntag beim finalen Oberliga-Match nicht zur Verfügung stand.

„Das war keine einfache Entscheidung. Die DJK Kleve ist schließlich mein Heimatverein. Ich wollte jetzt aber einfach die Chance wahrnehmen, in einer engagierten und jungen Mannschaft zu spielen. Wir verstehen uns hervorragend und ich freue mich schon auf die Zeit in Rees“, erklärt Simon Jansen, der in der vergangenen Saison in Kleve auch schon in der NRW-Liga gespielt hat, wo er in der Rückrunde als Nummer drei des abgestiegenen Teams auf eine ausgeglichene Bilanz von 9:9 kam und jetzt einen TTR-Wert von 1892 aufweist – der in der Größenordnung von Sascha Bußhoff und Henri Schmidt liegt.

Die ersten vier Positionen werden in der ersten Reeser Mannschaft weiterhin Cedric Görtz, Carsten Franken, Tobias Feldmann und Jörn Franken einnehmen. Cedric Görtz, der seine Zusage für eine weitere Saison in Rees vor der letzten Oberliga-Begegnung gegeben hatte, und Simon Jansen sind übrigens auch Arbeitskollegen bei der Klever Firma Colt.

Ein Highlight wartet am Wochenende für das Senioren 40-Team des TTV Rees-Groin, das in Brackwede um die westdeutsche Mannschaftsmeisterschaft kämpft. Am Samstag treffen die Reeser zunächst auf die MTG Horst (9 Uhr), den Titelverteidiger Borussia Dortmund (13 Uhr) und den TTC Enger (15 Uhr). Der Erst- und Zweitplatzierte qualifizieren sich für die Finalspiele, die am Sonntag ausgetragen werden. „Die Auslosung hätte schlimmer, aber auch besser kommen können“, meint Spitzenspieler Wolfgang Gerth: „Es kommt direkt auf das Duell mit Horst an. Gegen Dortmund haben wir wohl keine Chance, Enger sollten wir schlagen können.“