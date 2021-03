Tennis : TC Rotweiss Emmerich eröffnet Saison am Samstag

Emmerich Die Ascheplätze des Vereins erhalten derzeit den letzten Feinschliff. Ab Samstag dürfen die Mitglieder wieder draußen aufschlagen. Doppel-Partien sind weiter nicht erlaubt.

Seit Tagen herrscht auf der Anlage des Tennis-Clubs Rotweiss Emmerich reges Treiben. Ehrenamtler sorgten auf den Ascheplätzen für den Feinschliff, nachdem die Firma Kroll aus Siegen vor zwei Wochen die groben Arbeiten der Aufbereitung verrichtet hatte. „Die Plätze sind schon jetzt in einem guten Zustand. Dafür sind wir unseren Platzwarten Detlef Kok und Josef Braam sehr dankbar“, sagt Gregor Langen, Vorsitzender des TC Rotweiss. Sein Verein startet am Samstag in die Sommersaison. Dann dürfen Mitglieder wieder draußen aufschlagen.

Allerdings sind die Beschränkungen weitreichend. So darf in Nordrhein-Westfalen nur Einzel gespielt werden – es sei denn, die Akteure stammen aus einem Haushalt. „Immer wieder erreichen uns Anfragen, ob wirklich kein Doppel gespielt werden kann. Wir müssen aber leider immer wieder deutlich machen: Die Coronaverordnung erlaubt uns das ganz ausdrücklich nicht“, sagt Langen. Dennoch sei er sehr froh, dass es nun endlich wieder losgehen kann, nachdem die Halle Anfang November geschlossen werden musste. Damit die Belegung der Plätze reibungslos funktioniert, setzt der TC Rotweiss auf ein Stecksystem. Zudem haben die Akteure jeweils nur eine Stunde Spielzeit. Die Trainingspläne der Mannschaften gelten erst ab dem 12. April, wenn denn bis dahin die Auflagen gelockert worden sind.

Schon ab Montag soll auch der Übungsbetrieb in Emmerich wieder anlaufen. Vereinstrainer Marco Oversteegen bittet die Kinder und Jugendlichen vorerst zum Einzeltraining. „Organisatorisch ist das natürlich eine große Herausforderung, wenn wir nicht in Gruppen arbeiten können. Aber wir sind gut vorbereitet und werden diese Situation meistern“, sagt der Niederländer.

Klar ist mittlerweile auch: Die Hallensaison 2020/2021 ist vorbei. Für den Verein ist das mit erheblichen finanziellen Nachteilen verbunden. „78 Prozent der Wintersaison sind ausgefallen. Daher werden wir auch knapp 80 Prozent der Hallengebühren zurücküberweisen. Die Leute haben für eine Leistung bezahlt, die wir zuletzt nicht haben erbringen können. Daher fließt das Geld auch wieder zurück“, sagt Peter Mies. Anfang April werden die Gebühren zurücküberwiesen, so der Plan. Dennoch hofft der Vorstand darauf, dass zumindest ein Teil der Gelder wieder zurück an den Verein fließt. „Wir werden Mitglieder zumindest auf die Möglichkeit hinweisen, das Geld als Spende zurückkommen zu lassen. Damit käme es allen Mitgliedern zugute“, sagt Langen.

„Organisatorisch ist diese Saison also eine Herausforderung für uns. Aber wir wollen es positiv sehen: Endlich können wir wieder auf die Plätze. Das ist schon eine große Erleichterung“, sagt Langen, der ab Montag, 12. April, auch wieder zur Hobbyrunde laden will. Neueinsteiger sollen dann von ihm und Peter Mies an den Sport herangeführt werden. Die Saisonkarte kostet 44 Euro. „Wer Interesse hat, soll am Montag um 18 Uhr auf der Anlage vorbeischauen“, sagt Mies.