Fußball: Ein Schritt in die richtige Richtung

Praest Fußball-Bezirksliga: Das Nachholspiel des RSV Praest beim SV Walbeck endet 0:0.

Für Sezgin Baran war das Match erneut vorzeitig beendet, der Stürmer musste noch vor der Pause wegen muskulärer Probleme ausgewechselt werden. Dafür stand Patrick Gottschling die kompletten 90 Minuten auf dem Feld. „Ich bin froh, dass er sich bereit erklärt hat, uns in der aktuellen Situation zu helfen“, wird der Coach auch in den nächsten Wochen auf den routinierten Allrounder, der in Walbeck im Mittelfeld zum Einsatz kam, bauen können. Durch den Punkt im Spargeldorf beträgt die Differenz des RSV Praest (13.) auf den Relegationsrang jetzt vier Punkte, am Sonntag geht es zum SV Biemenhorst (12.), einem weiteren direkten Konkurrenten.