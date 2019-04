Fußball: RSV Praest bestätigt den positiven Trend

Praest Fußball: Der Bezirksligist schlägt die DJK Twisteden glatt mit 3:0 und verschafft sich durch den zweiten Sieg in Folge Luft im Abstiegskampf. Patrick Gottschling, Dennis Thyssen und Marvin Schwarz sind die Torschützen.

Der RSV Praest bestätigte gestern seinen positiven Trend und schaffte mit einem 3:0 (1:0) gegen die DJK Twisteden den zweiten Sieg in Folge, der für Luft im Abstiegskampf sorgt. Dabei reichte den Hausherren eine durchschnittliche Leistung gegen einen harmlosen Gegner, zwei Treffer in der Nachspielzeit ließen den Sieg etwas zu hoch ausfallen.

Der Gastgeber war von Beginn an das spielbestimmende Team, ohne sich jedoch klare Chancen zu erspielen. Der letzte Pass war oft zu ungenau, zusätzlich leisteten sich die Schwarz-Gelben vermehrt unnötige Ballverluste im Spielaufbau. Twisteden entwickelte meist nur nach Standards oder Kontern so etwas wie Torgefahr.

Die Praester hatten deutlich mehr Spielanteile und kamen in der 20. Minute gefährlich vor das gegnerische Tor. Die Kopfballverlängerung von Michael Schulz fand in der Mitte allerdings keinen Abnehmer. Wenig später konnte Gästetorhüter Jan van de Meer einen Kopfball von Patrick Gottschling gerade noch mit den Fingerspitzen über die Latte lenken. Nach der anschließenden Ecke gelang es den Gästen nicht, das Spielgerät aus dem Gefahrenbereich zu klären und so kam Gottschling doch noch zu seinem Treffer. Der Routinier lauerte auf der Torlinie, war im richtigen Moment hellwach und spitzelte den Ball am überraschten Keeper vorbei in die Maschen. „Wir müssen eigentlich zur Halbzeit 2:0 führen. Wir haben manche Aktionen nicht gut ausgespielt und einige Dinger liegen lassen“, bemängelte RSV-Trainer Roland Kock die fehlende Konsequenz in manchen Situationen. Mit dem 1:0 im Rücken schalteten die Praester einen Gang runter, blieben aber das zwingendere Team.