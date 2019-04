Fußball : RSV ist im Derby die bessere Mannschaft

Vrasselt Fußball: In der Bezirksligapartie beim SV Vrasselt hat der RSV Praest ein deutliches Chancenplus, doch die Begegnung endet mit einem 2:2-Unentschieden. Die Platzherren sind mit zwei Standardsituationen erfolgreich.

Der Tenor nach dem Bezirksliga-Derby war einhellig. So hätte der Sieger in Vrasselt eigentlich RSV Praest heißen müssen. Das Match der Lokalrivalen im Emmericher Süden endete aber mit einem 2:2 (1:1)-Unentschieden. Die Gäste hatten mehr Spielanteile und ein deutliches Chancenplus, doch die Blau-Weißen behielten durch einen Elfmeter sowie einen direkt verwandelten Freistoß schließlich einen Punkt auf der heimischen Anlage. „Wir waren die bessere Mannschaft und hätten gewinnen müssen“, konnte RSV-Trainer Roland Kock mit der Punkteteilung nicht zufrieden sein.

So hatten die Schwarz-Gelben bei schönstem Frühlingswetter vor rund 400 Zuschauern gleich die erste große Möglichkeit nach vier Minuten, als Dennis Thyssen von Sezgin Baran geschickt auf Luca Pollmann zulief und der SVV-Keeper Sieger blieb. Praktisch im Gegenzug gaben aber auch die Vrasselter einen Warnschuss ab, der Versuch von Niklas König strich aber am Pfosten vorbei (5.). Die Gäste hatten in der Folge mehr Ballbesitz, allerdings fehlte des Öfteren die Präzision. Nach einer guten halben Stunde profitierten die Praester dann aber von ungewollter Hilfe der Hausherren. Einem Schuss von Juri Wolff konnte Eric Schulz nicht mehr ausweichen und der SVV-Verteidiger köpfte das Leder ins eigene Netz. „Ich bin da richtig gut in den Ball gelaufen“, konnte Schulz die unglückliche Szene nur mit Galgenhumor nehmen.