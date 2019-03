Schwimmen: RSC-Vorsitzender schlägt Alarm

Rees Die starken Ergebnisse der Reeser Schwimmer bei den Kreismeisterschaften in Geldern täuschen nicht darüber hinweg, dass die Bedingungen seit Schließung des Freibades schlechter geworden sind

„Ohne Freibad fehlen die nötigen Schwimmeinheiten auf der Langbahn zur Vorbereitung auf die Schwimmsaison. Bereits heute sehen wir die Auswirkungen. Zwar haben wir noch viele Nachwuchsschwimmer. Die Kinder und Jugendlichen an den Wettkampfsport heranzuführen, ist allerdings auch für uns schwieriger geworden“, so der 1. Vorsitzende des RSC, Jürgen Pintzke. „Zuletzt wurde uns keine Möglichkeit eingeräumt, in Zeiten, in denen das Hallenbad geschlossen ist, zusätzliche Trainingseinheiten anzubieten, sowie jetzt aktuell auch zu Ostern nicht. Auch diese Agreements funktionierten bis zur Schließung des Freibades sehr gut. Das ist äußerst bedauerlich und geht zukünftig weiter zu Lasten eines erfolgreichen Schwimmsports in Rees. Ein Schwimmverein benötigt Wasser zum Trainieren, um vor allem junge Schwimmer schnell in den Wettkampfsport zu integrieren. Erfreuen wir uns heute noch an den Erfolgen des RSC, so wird es morgen sicherlich stiller um den RSC werden“, warnt Pintzke vor den Konsequenzen.