Fußball-Nationalspieler aus Emmerich : Robin Gosens: „Diese Spiele auf Top-Niveau helfen mir“

Robin Gosens (am Ball), hier mit den Bayern-Spielern Joshua Kimmich (r.) und Marcel Sabitzer, konnte in der Offensive kaum Akzente setzen. Foto: dpa/Sven Hoppe

Emmerich Der 28-Jährige steht im Champions-League-Spiel des italienischen Vizemeisters Inter Mailand gegen Bayern München erst zum zweiten Mal in dieser Saison in der Startelf.

Robin Gosens, Fußball-Nationalspieler in Diensten von Inter Mailand, feierte am Dienstagabend bei der 0:2 (0:1)-Heimniederlage gegen den FC Bayern München sein Comeback in der Champions League. Der Eltener stand die kompletten 90 Minuten auf dem Platz. „Ich spüre das Vertrauen des Vereins. Ich komme aus einer verkorksten Saison mit viel Verletzungspech. Dementsprechend sauge ich gerade jede Minute auf und versuche, zu meiner Bestform zu kommen. Da helfen diese Spiele auf Top-Niveau, auch wenn man hinten raus leidet“, sagte er bei DAZN. Gosens hatte in der Partie kaum Akzente setzen können. In der Defensive agierte er zwar ordentlich, seine gefürchteten Offensivaktionen blieb der 28-Jährige bei der Niederlage gegen den deutschen Rekordmeister jedoch schuldig.