Fußball : Robin Gosens verliert mit Atalanta beim Spitzenreiter

Emmerich Der Eltener Nationalspieler muss mit seinem Team einen Rückschlag im Kampf um die Champions-League-Plätze hinnehmen. Das Team fällt nach dem 0:1 bei Inter Mailand auf Platz fünf zurück.

Im Kampf um einen der ersten vier Plätze in der italienischen Serie A, die in der kommenden Saison zu einem Start in der Champions League berechtigen, gab es für den Eltener Fußball-Nationalspieler Robin Gosens mit Atalanta Bergamo einen Rückschlag. Die Mannschaft musste sich am Montagabend beim Tabellenführer Inter Mailand knapp mit 0:1 (0:0) geschlagen und fiel auf den fünften Rang zurück. Der Rückstand auf den Vierten AS Rom beträgt aber nur einen Punkt. „Wir müssen trotz der Niederlage kein Trübsal blasen. Wenn wir unser Niveau weiter abrufen können, bin ich mir relativ sicher, dass wir uns erneut für die Königsklasse qualifizieren werden“, sagte der 26-Jährige.