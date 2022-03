Fußball-Nationalspieler aus Emmerich : Robin Gosens bereitet beim Inter-Sieg ein Tor vor

Emmerich Der 27-Jährige wird beim 5:0-Sieg von Inter Mailand gegen das Schlusslicht in der 63. Minute eingewechselt und setzt gleich Akzente in der Offensive.

Robin Gosens zeigte bei seinem Serie-A-Debüt für seinen neuen Klub Inter Mailand eine starke Leistung. Der Fußball-Nationalspieler aus Elten, der im Januar von Atalanta Bergamo zum italienischen Meister gewechselt war, stand gut eine halbe Stunde auf dem Feld, als Inter am Freitagabend beim 5:0 (2:0)-Sieg gegen Schlusslicht US Salernitana die Negativserie von 435 Minuten ohne Treffer in einem Pflichtspiel beendete.

Nach seiner langen Verletzungspause wird Robin Gosens von Trainer Simone Inzaghi behutsam an die Mannschaft herangeführt. In der Partie gegen Salernitana wurde der 27-Jährige in der 63. Minute eingewechselt. Und sofort blitzten seine Offensivqualitäten auf. Bei seiner ersten Ballberührung passte Robin Gosens von der Grundlinie auf den Ex-Wolfsburger Edin Dzeko, der keine Mühe hatte, das 4:0 zu erzielen (64.). Zuvor hatte Lautaro Martínez mit seinen Treffern in der 22., 40. und 56. Minute für einen beruhigenden 3:0-Vorsprung des Favoriten gesorgt. Den Schlusspunkt setzte Dzeko mit dem Treffer zum 5:0 (69.). Gosens hätte sich auch noch in die Torschützenliste eintragen können, doch er traf in der 84. Minute bei einer Direktabnahme nur den Pfosten.